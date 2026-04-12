ФК «Шахтер» на стадионе в Таганроге победил команду из Назрани

Донецкий «Шахтер» в напряженном матче одержал минимальную победу над «Ангуштом» из Назрани, что позволило команде набрать важные очки в рамках Второй футбольной лиги России.

Встреча третьего тура, состоявшаяся 11 апреля на стадионе «Форте Арена» в Таганроге, завершилась со счетом 1:0.

Главный тренер «Шахтера» Виктор Коваленко, для которого этот матч стал дебютом на профессиональном уровне, признался, что испытывал волнение. И добавил: волнение — привычная часть работы тренера.

«Конечно, определенный мандраж был. А так у нас все в рабочем порядке, к встрече тщательно готовились. Мы каждую команду разбираем, находим ее слабые стороны и пытаемся на этом сыграть», — отметил Коваленко.

Он также рассказал о работе в перерыве:

«В перерыве я поддержал команду, это был наш матч, это было видно. Немного были сделаны тактические коррекции, которые мы отрабатывали в тренировочном процессе и результат налицо».

Отметим, что для «Ангушта» это первый проигранный матч — два предыдущих клуб из Назрани выиграл.

«Мы проводили свою игру, сдерживали соперника, во втором тайме усилились и забили», — рассказал автор единственного гола, полузащитник ФК «Донецк» Илья Захаров.

Отметим, что Виктор Коваленко назначен главным тренером донецкого клуба в начале апреля 2026 года. Его профессиональная карьера неразрывно связана с ФК «Краснодар», нынешним чемпионом России по футболу. Коваленко в Краснодаре тренировал молодежные команды, побеждал во всероссийских и международных турнирах.

Следующий матч на домашнем поле в Таганроге ФК «Шахтер» проведет 25 апреля. Клуб ждет встреча с футболистами из Севастополя. Начало в 16 часов. По итогам трех туров «Шахтер» занимает третье место в турнирной таблице из 16 команд. Лидирует пока «Севастополь».

Напомним, в феврале 2026 года легендарный футбольный клуб «Шахтер» из ДНР официально включен в систему российского профессионального футбола. Домашним стадионом для команды» стал таганрогский «Форте Арена». Пятилетний контракт между клубом и стадионом был подписан в Таганроге в ноябре 2025 года.

