Большой футбол возвращается в Таганрог: ФК «Шахтёр» включен в систему ФНЛ

Легендарный футбольный клуб «Шахтёр» из ДНР официально включен в систему российского профессионального футбола.

В начале февраля комиссия Футбольной национальной лиги (ФНЛ) выдала команде аттестацию для выступления во Второй лиге «Дивизион Б», что позволит горнякам начать свой путь в российских турнирах уже в сезоне 2026 года. Об этом команда сообщила на своей странице в соцсети.

Напомним, домашним стадионом для ФК «Шахтёр» стал таганрогский «Форте Арена». Пятилетний контракт между клубом и стадионом был подписан в Таганроге в ноябре 2025 года. Уже состоялось несколько товарищеских матчей.

Клуб из ДНР стал одним из 28 новых участников, пополнивших состав Второй лиги в этом году. Второй дивизион является третьим уровнем в иерархии российского футбола после РПЛ и Первой лиги и служит стартовой площадкой для команд, стремящихся к росту. Победители турнира получают право на повышение в классе, что создает для донецкого коллектива четкую спортивную перспективу.

В Футбольном союзе ДНР отметили, что клуб провел масштабную подготовку, включая решение организационных и юридических вопросов, необходимых для интеграции в российский футбольный контекст. Недавно команда представила новую игровую форму, выполненную в традиционных для «Шахтёра» черно-оранжевых цветах.

«Мы верим, что это событие подарит новый виток развитию футбола Донбасса, от мотивации для юных футболистов до увеличения болельщиков на трибунах, в том числе и на региональных матчах. С нетерпением ждем старта соревнований», — говорится в сообщении.

Сейчас донецкие футболисты готовятся к старту нового сезона на зимних сборах.

Фото: страница ФК «Шахтёр» Вконтакте