Фигурант дела о тройном убийстве в Таганроге, совершенном с особой жестокостью, отправлен под стражу

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону суд отправил под стражу одного из фигурантов дела об убийстве трех человек в Таганроге. Мужчине 44 года, он подозревается в причастности к особо тяжким преступлениям, его роль в произошедшем сейчас выясняется.

Уголовное дело по нескольким статьям: убийство двух и более лиц, покушение на убийство двух и более лиц, умышленное уничтожение имущества путем поджога, незаконный оборот оружия и боеприпасов расследует первый отдел по расследованию особо важных дел регионального управления СКР.

Напомним, утром 9 июля 2026 года в частном доме на улице 1-й Котельной в Таганроге нашли тела двух женщин 60 и 86 лет и мужчины 64 лет с огнестрельными и колото-резаными ранениями.

«Следствие установило 69-летнего подозреваемого в тяжких преступлениях, его тело позже обнаружили в лесополосе Неклиновского района с признаками суицида. В доме также находились женщина с ребенком и родственники погибших, которых злоумышленник не заметил, после чего устроил поджог», — сообщает пресс-служба Следкома по Ростовской области.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств преступлений и сбор доказательств.

Фото: канал в МАХ «Ростовский Следком»