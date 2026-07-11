Главная » Новости Таганрога

Фигурант дела о тройном убийстве в Таганроге, совершенном с особой жестокостью, отправлен под стражу

На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону суд отправил под стражу одного из фигурантов дела об убийстве трех человек в Таганроге. Мужчине 44 года, он подозревается в причастности к особо тяжким преступлениям, его роль в произошедшем сейчас выясняется.

Новости Таганрога

Уголовное дело по нескольким статьям: убийство двух и более лиц, покушение на убийство двух и более лиц, умышленное уничтожение имущества путем поджога, незаконный оборот оружия и боеприпасов расследует первый отдел по расследованию особо важных дел регионального управления СКР.

Напомним, утром 9 июля 2026 года в частном доме на улице 1-й Котельной в Таганроге нашли тела двух женщин 60 и 86 лет и мужчины 64 лет с огнестрельными и колото-резаными ранениями.

«Следствие установило 69-летнего подозреваемого в тяжких преступлениях, его тело позже обнаружили в лесополосе Неклиновского района с признаками суицида. В доме также находились женщина с ребенком и родственники погибших, которых злоумышленник не заметил, после чего устроил поджог», — сообщает пресс-служба Следкома по Ростовской области.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств преступлений и сбор доказательств.

Фото: канал в МАХ «Ростовский Следком»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

происшествия Таганрог расследование следком суд убийство уголовное дело
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru