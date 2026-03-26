Фестиваль «Весенняя капель» в Таганроге собрал участников из Ростовской области и ДНР

В Таганроге 26 марта начал работу традиционный фестиваль-конкурс творчества людей с инвалидностью «Весенняя капель».

Мероприятие предоставляет участникам возможность раскрыть свои способности и укрепить веру в себя, одновременно даря зрителям яркие впечатления.

В этом году на участие в спортивных и творческих состязаниях подано свыше 250 заявок. География фестиваля расширилась: помимо учреждений и общественных организаций Таганрога в нем участвуют представители других городов и районов Ростовской области, а также Донецкой Народной Республики.

Творческая программа включает такие номинации, как вокальное искусство, жестовая песня, хореография, театральное и инструментальное искусство, авторское произведение и декоративно-прикладное творчество.

«Фестиваль давно стал не просто конкурсом, а пространством для общения, взаимной поддержки и творческого обмена, где участники находят друзей и вдохновляются успехами друг друга», — отметила глава Таганрога Светлана Камбулова.

Подобные инициативы способствуют формированию в обществе уважительного отношения к людям с инвалидностью и помогают их социальной адаптации.

Завершится VIII фестиваль праздничным гала-концертом, который пройдет 31 марта в 16:00 в Городском доме культуры. На сцену выйдут лауреаты и дипломанты конкурса, лучшие коллективы и солисты, демонстрируя, что творчество не имеет границ.

Фото: МАХ-канал Светланы Камбуловой