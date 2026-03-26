Главная » Новости Таганрога

Фестиваль «Весенняя капель» в Таганроге собрал участников из Ростовской области и ДНР

На чтение 2 мин Просмотров 1 Опубликовано

В Таганроге 26 марта начал работу традиционный фестиваль-конкурс творчества людей с инвалидностью «Весенняя капель».

Мероприятие предоставляет участникам возможность раскрыть свои способности и укрепить веру в себя, одновременно даря зрителям яркие впечатления.

В этом году на участие в спортивных и творческих состязаниях подано свыше 250 заявок. География фестиваля расширилась: помимо учреждений и общественных организаций Таганрога в нем участвуют представители других городов и районов Ростовской области, а также Донецкой Народной Республики.

Творческая программа включает такие номинации, как вокальное искусство, жестовая песня, хореография, театральное и инструментальное искусство, авторское произведение и декоративно-прикладное творчество.

«Фестиваль давно стал не просто конкурсом, а пространством для общения, взаимной поддержки и творческого обмена, где участники находят друзей и вдохновляются успехами друг друга», — отметила глава Таганрога Светлана Камбулова.

Подобные инициативы способствуют формированию в обществе уважительного отношения к людям с инвалидностью и помогают их социальной адаптации.

Завершится VIII фестиваль праздничным гала-концертом, который пройдет 31 марта в 16:00 в Городском доме культуры. На сцену выйдут лауреаты и дипломанты конкурса, лучшие коллективы и солисты, демонстрируя, что творчество не имеет границ.

Ранее мы рассказывали о том, что Таганрог присоединился к X Всероссийскому инклюзивному фестивалю #ЛюдиКакЛюди.

Фото: МАХ-канал Светланы Камбуловой

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ГДК инвалиды Таганрог творчество фестиваль
Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru