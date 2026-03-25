Таганрог присоединился к X Всероссийскому инклюзивному фестивалю #ЛюдиКакЛюди

Таганрог стал участником X Всероссийского инклюзивного фестиваля #ЛюдиКакЛюди, который проходит в рамках Недели распространения информации об аутизме. Это событие подчеркивает важность включения людей с особыми образовательными потребностями в жизнь общества.

Программу фестиваля в городе открыл семинар «Комплексное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей как средство успешной социализации», состоявшийся на базе детского сада № 95. Специалисты дошкольных учреждений обсудили современные технологии психолого-педагогического сопровождения, успешные практики инклюзивного образования и подходы к взаимодействию с семьей как ключевому условию социализации ребенка.

Особое внимание было уделено комплексной работе, в которой участвуют педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, воспитатель, а при необходимости — тьютор и ассистент. Цель такого сопровождения — создание индивидуального образовательного маршрута, помогающего ребенку адаптироваться к учебному процессу и социальному окружению.

С 25 марта по 7 апреля управление образования Таганрога проведет цикл мероприятий для профессионального сообщества, родителей и горожан. В программе — день открытых дверей «Навигатор для родителей» в консультационных пунктах детских садов №№ 2, 8, 43, 46, 64, 67, 52 и 101, где можно записаться на консультации по ссылке.

Запланирована акция «Зажги синим Таганрог» на спортивной площадке ТЦ «Мармелад», инклюзивный спортивный фестиваль «РАСтём здоровыми» с участием 23 дошкольных и 2 общеобразовательных организаций, а также семинары, мастер-классы и выставки в образовательных учреждениях города. Подробная программа доступна на сайте администрации Таганрога .

«Фестиваль #ЛюдиКакЛюди в Таганроге способствует формированию общества, где каждый ребенок чувствует себя нужным и любимым, а участие в нем — это вклад в общее дело для родителей, педагогов и всех горожан», — отметила глава города Светлана Камбулова.

