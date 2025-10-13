Фасад 108-летнего дома в переулке Сенном отремонтировали в Таганроге

В Таганроге капитально отремонтировали дом в переулке Сенном, который был построен еще в 1917 году. Об этом сообщил в своем telegram-канале Фонд капремонта Ростовской области.

В нынешнем году в рамках региональной программы проведен капитальный ремонт фасада и фундамента в двухэтажном многоквартирном доме № 2/4 в переулке Сенном.

«Подрядная организация ООО «Новатор» выполнила работы по нанесению декоративной штукатурки и окраске фасада, оштукатурила карнизы и прочие элементы дома, отремонтировала откосы на окнах и цоколь», — пишет источник.

Напоминаем, что узнать о том, включён ли дом в программу капремонта, а также сроки проведения работ можно на сайте Фонда.

Ранее мы рассказали, что в таганрогской роще «Дубки» демонтировали тарзанки, установленные на деревьях.

Фото: телеграм-канал Фонда капремонта РО