Фасад 108-летнего дома в переулке Сенном отремонтировали в Таганроге

В Таганроге капитально отремонтировали дом в переулке Сенном, который был построен еще в 1917 году. Об этом сообщил в своем telegram-канале Фонд капремонта Ростовской области.

В нынешнем году в рамках региональной программы  проведен капитальный ремонт фасада и фундамента в двухэтажном многоквартирном доме № 2/4 в переулке Сенном.

«Подрядная организация ООО «Новатор» выполнила работы по нанесению декоративной штукатурки и окраске фасада, оштукатурила карнизы и прочие элементы дома, отремонтировала откосы на окнах и цоколь», — пишет источник.

Напоминаем, что узнать о том, включён ли дом в программу капремонта, а также сроки проведения работ можно на сайте Фонда.

Фото: телеграм-канал Фонда капремонта РО

