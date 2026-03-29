Фактчекеры опровергли слухи о проверках полицией телефонов на наличие VPN-сервисов

В ряде российских регионов в социальных сетях стали появляться сообщения о том, что сотрудники полиции на улицах проверяют телефоны граждан на наличие мессенджера Telegram и VPN-сервисов. Подобные слухи обсуждают и жители Таганрога.

Однако, как установила платформа по проверке фактов «Война с фейками», данная информация не соответствует действительности. Эксперты платформы отмечают, что слухи массово распространяются ботами с идентичным изображением и схожим текстом, что является маркером целенаправленной кампании по дезинформации.

Фейковое сообщение вброшено от имени МВД и сопровождается сгенерированной нейросетью памяткой, на что указывают расплывчатые и неестественные значки социальной сети «ВКонтакте» и VPN. При этом, как подчеркивают фактчекеры, Министерство внутренних дел не уполномочено издавать какие-либо директивы, ограничивающие установку мессенджеров или других приложений на личные устройства граждан. Целью подобных вбросов, по мнению аналитиков, является искусственное нагнетание недовольства в обществе.

