Главная » Город

Евгения Тулинова стала общественным советником по молодежной политике главы Таганрога

На чтение 1 мин Просмотров 45 Опубликовано

В Таганроге назначен общественный советник главы города по молодежной политике. Им стала 34-летняя Евгения Тулинова, которая совмещает эту общественную должность с работой в системе образования и руководством волонтерским движением.

Город

Назначение было оформлено постановлением, подписанным главой Таганрога Светланой Камбуловой. Она напомнила, что деятельность общественного советника является добровольной и безвозмездной.

Евгения Тулинова уже одиннадцать лет работает в сфере образования, в настоящее время занимая должность заведующего по воспитательной работе в Таганрогском механическом колледже. Параллельно она возглавляет местное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». За годы работы Тулинова зарекомендовала себя как специалист, хорошо знающий современные образовательные технологии и методы воспитания. Под ее руководством студенты регулярно становятся призерами конкурсов, выставок и социальных проектов.

«Уверена, что знания и опыт молодого, активного педагога помогут Евгении Тулиновой в работе в качестве моего общественного советника по молодежной политике. Жду от нее предложений и рекомендаций», — подчеркнула Светлана Камбулова.

Ранее мы рассказали, что Таганрог входит в тройку лидеров Ростовской области по молодежной политике.

Фото tagancity.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

молодежная политика новости Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru