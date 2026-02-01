Евгения Тулинова стала общественным советником по молодежной политике главы Таганрога

В Таганроге назначен общественный советник главы города по молодежной политике. Им стала 34-летняя Евгения Тулинова, которая совмещает эту общественную должность с работой в системе образования и руководством волонтерским движением.

Назначение было оформлено постановлением, подписанным главой Таганрога Светланой Камбуловой. Она напомнила, что деятельность общественного советника является добровольной и безвозмездной.

Евгения Тулинова уже одиннадцать лет работает в сфере образования, в настоящее время занимая должность заведующего по воспитательной работе в Таганрогском механическом колледже. Параллельно она возглавляет местное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». За годы работы Тулинова зарекомендовала себя как специалист, хорошо знающий современные образовательные технологии и методы воспитания. Под ее руководством студенты регулярно становятся призерами конкурсов, выставок и социальных проектов.

«Уверена, что знания и опыт молодого, активного педагога помогут Евгении Тулиновой в работе в качестве моего общественного советника по молодежной политике. Жду от нее предложений и рекомендаций», — подчеркнула Светлана Камбулова.

Фото tagancity.ru