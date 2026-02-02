Главная » Новости Таганрога

Еще несколько маршрутов общественного транспорта в Таганроге приостановлены из-за снегопада

Движение автобусов будет восстановлено после расчистки дорог.

В Таганроге из-за неблагоприятных погодных условий — метели и сильного снегопада, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, еще несколько маршрутов транспорта общего пользования временно закрыты. Об том сообщили в администрации города.

«В ЖК «Андреевский», станцию Марцево, поселок Михайловка движение транспорта общего пользования маршрутов: № 2-Т, № 4, № 6, № 8, № 28, № 29 осуществляться не будет. О начале движения информация будет размещена дополнительно», — говорится в сообщении.

Ранее было приостановлено движение автобусов на Комсомольском спуске.

В настоящее время коммунальные службы города работают в усиленном режиме по очистке дорог от снега, особенно основных магистралей. Спуски и подъемы обрабатываются противогололедными материалами. В ночное время работы будут продолжены, подчеркнула глава города Светлана Камбулова.

«Дорогие таганрожцы, будьте внимательны и осторожны, — обратилась она к горожанам. — По возможности оставайтесь дома. Водителей прошу не парковать автомобили на обочинах дорог, так как это значительно затрудняет работу коммунальной техники».

По сообщению компании «Таганрогский трамвай», движение маршрутов № 5, 6, 7 также временно приостановлено в направлении из-за загромождения трамвайных путей.

Фото: ТГ-канал Светланы Камбуловой

ЖКХ новости Светлана Камбулова Таганрог транспорт уборка снега
