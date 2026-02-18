Еще два участка трассы «Новороссия» под Таганрогом расширят до четырех полос

Планируется, что пропускная способность трассы «Новороссия» вырастет до 40 тысяч машин в сутки.

ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград», подведомственное Росавтодору, подвело итоги дорожно-строительного сезона в Ростовской области.

В 2025 году основное внимание было сосредоточено на развитии ключевой артерии региона — федеральной трассы Р-280 «Новороссия», связывающей Ростов-на-Дону и Таганрог с Крымом и входящей в состав Азовского транспортного кольца. Интенсивность движения на этом направлении стабильно растет на 2-3% ежегодно, а на некоторых отрезках уже превышает 30 тысяч автомобилей в сутки.

В прошлом году капитальный ремонт был выполнен на трех участках трассы общей протяженностью 23 километра: с 36-го по 45-й, с 45-го по 54-й и со 103-го по 108-й километры. Главной задачей стало расширение проезжей части до четырех полос, что в перспективе позволит увеличить пропускную способность до 40 тысяч автомобилей в сутки.

«Для повышения безопасности на этих отрезках также будет установлено разделительное барьерное ограждение, что минимизирует риск лобовых столкновений. Полное завершение работ запланировано на осень 2026 года», — сообщает Росавтодор.

Параллельно ведется проектирование аналогичных улучшений на еще на двух отрезках трассы: с 54-го по 70-й км и с 70-го по 83-й км. Строительные работы здесь планируется начать уже в текущем году.

Важным направлением является и реконструкция искусственных сооружений. Так, в 2025 году был введен в эксплуатацию обновленный мост через реку Мокрый Еланчик на 111-м км трассы. Продолжается расширение моста через реку Миус на 97-м км, где уже уложены балки на пяти из семи пролетов. Аналогичные работы ведутся на двух путепроводах на 57-м и 63-м км, причем последний объект дорожники обещают сдать в 2026 году.

Отдельным завершенным этапом стал монтаж современного электроосвещения на участке с 58-го по 76-й км. Здесь установили 265 опор с 308 светодиодными светильниками, которые осветили обход Таганрога, проходящий по северной границе города и затрагивающий территорию близлежащих садоводческих товариществ.

Фото: Росавтодор из архива