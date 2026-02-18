В Ростовской области отремонтируют 450 км дорог за 9,9 млрд рублей

Дороги к значимым социальным и туристическим объектам обновят в рамках нацпроекта.

В 2026 году в Ростовской области планируется масштабное обновление дорожной инфраструктуры в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На эти цели из федерального и регионального бюджетов будет направлено 9,9 млрд рублей.

Как сообщила заместитель губернатора — министр транспорта региона Алена Беликова, в общей сложности планируется привести в порядок 235 объектов, что позволит обновить более 450 километров дорог.

«Приоритетными стали те участки, которые обеспечивают транспортную доступность социально значимых учреждений», — отметила Беликова.

Финансирование регпроекта «Региональная и местная дорожная сеть» составит 9,9 млрд рублей, из которых 6 млрд поступят из федерального бюджета. В перечень войдут работы по реконструкции, капитальному и текущему ремонту, информирует портал донского правительства.

В первую очередь ремонт коснется семи дорог, ведущих к медицинским организациям в Неклиновском, Аксайском и Усть-Донецком районах, а также в Новочеркасске и Шахтах. Помимо этого, в нормативное состояние приведут 41 дорогу, обеспечивающую подъезд к образовательным учреждениям, включая ключевые школьные маршруты в Батайске, Гуково и Новочеркасске.

Также работы пройдут на девяти участках, ведущих к туристическим объектам в Аксайском, Багаевском и Неклиновском районах.

«В рамках нацпроекта планируется привести в нормативное состояние 115 объектов региональной значимости и 120 объектов местного значения. Это позволит значительно улучшить дорожную инфраструктуру Ростовской области, что в свою очередь повысит уровень жизни и безопасность её жителей», — подчеркнула Алена Беликова.

Фото: donland.ru

