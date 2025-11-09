Энергоснабжение в Таганроге полностью восстановлено

Электроснабжение потребителей Таганрога полностью восстановлено, сообщила глава города Светлана Камбулова.
Сегодня после аварийного отключения высоковольтной линии в течение нескольких часов бригады энергетиков работали в различных районах города.
«Спасибо таганрожцам за терпение и понимание, энергетикам — за оперативное решение аварийной ситуации», — написала в своем telegram-канале Светлана Камбулова.
Фото из архива
