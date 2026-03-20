Многие люди, сталкиваясь с необъяснимым набором веса, задаются вопросом: «Я же мало ем, почему полнею?». По словам врачей, ответ часто кроется не в объёме основных приемов пищи, а в незаметных повседневных привычках.

Лидия Биндюкова, врач-эндокринолог и диетолог ИНВИТРО, рассказала о скрытых паттернах питания, которые могут систематически приводить к увеличению массы тела.

Действительно ли можно полнеть, не переедая?

«Да, и это одна из самых частых клинических ситуаций. Проблема почти никогда не лежит в основных приёмах пищи — она в деталях: в ложке соуса, в недоеденном детском бутерброде, в чашке сладкого кофе. Каждый такой эпизод мозг не фиксирует как «еду», потому что не было ритуала — тарелки, стола, осознанного акта приёма пищи. Но желудок всё считает», — поясняет специалист.

Например, привычка доедать за детьми, которая, по клиническим наблюдениям, встречается у 90% родителей детей до 7 лет, может добавлять до 500 лишних калорий в день. Это эквивалентно целому пирожному, съеденному без осознания.

Сложность отказа от еды, которую жалко выбросить, имеет как культурные, так и физиологические корни. С одной стороны, действуют установки вроде «хлеб нельзя выкидывать», с другой — потеря пищи воспринимается организмом как угроза, провоцируя стресс. Еда перед экраном телевизора или смартфона также мешает мозгу вовремя получить сигналы о насыщении, что ведет к автоматическому желанию взять добавку.

Отдельной проблемой является заедание стресса, которое представляет собой реальную эндокринную реакцию.

«Еда действительно успокаивает. Проблема возникает тогда, когда этот способ снятия стресса становится самым доступным и привычным», — отмечает Биндюкова.

Набор веса в отношениях, так называемые «счастливые» килограммы, часто объясняется незаметным подстраиванием под пищевые привычки партнера. Прибавка в 2–3 кг считается нормой, но если за полгода набирается 10 кг — это уже повод задуматься о нарушениях.

Основные источники скрытых калорий, которые часто игнорируются, — это соусы (одна столовая ложка майонеза — около 100 ккал), сладкие напитки и алкоголь. Даже дегустация во время готовки, которую мозг может «не заметить», за день способна добавить до 300 ккал.

Эффективным инструментом изменения ситуации является осознанность. Врач привела пример пациента, который, задавая себе перед каждым перекусом вопрос «Я действительно хочу это или просто привык?», за полгода без диет избавился от 10 кг.

Скрытые привычки потому и скрытые, что мы их не замечаем, но организм учитывает всё. Специалист советует начать разбираться в своем пищевом поведении с простого вопроса перед каждым приемом пищи: «Я сейчас действительно голоден?».

