Елена Сирота приглашает на пешеходную экскурсию «Космонавтика и авиация Таганрога»

Необычная экскурсия состоится в субботу, 8 ноября.

В ходе экскурсии пришедшие на неё узнают, как Антон Чехов увлекался воздухоплаванием, какую роль в его жизни оно сыграло, почему и кто основал авиационный завод в нашем приморском городе. А также как связаны православие и советская авиация, Таганрог и космонавтика и много других интересных фактов.

Экскурсию в творческом тандеме проведут энтузиасты — известная таганрожцам депутат городской Думы, генеральный директор культурно-исторического фонда «Возрождение Таганрога» Елена Сирота и энциклопедист Владимир Ефремов

Начало в 10.00. Сбор в 9.50 у Литературного музея А.П. Чехова, ул. Октябрьская, 9.

Запись и все вопросы по телефонам: +7(918) 552-83-44; +7 (903) 432-72-92.

Фото предоставлено Владимиром Ефремовым. Но фото: В.М. Петляков с экипажем и группой американцев у самолёта «Страна Советов», Чикаго осень 1929 г.