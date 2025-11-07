Главная » Город

Елена Сирота приглашает на пешеходную экскурсию «Космонавтика и авиация Таганрога»

На чтение 1 мин Просмотров 31 Опубликовано

Необычная экскурсия состоится в субботу, 8 ноября.

Город

В ходе экскурсии пришедшие на неё узнают, как Антон Чехов увлекался воздухоплаванием, какую роль в его жизни оно сыграло, почему и кто основал авиационный завод в нашем приморском городе. А также как связаны православие и советская авиация, Таганрог и космонавтика и много других интересных фактов.

Экскурсию в творческом тандеме проведут энтузиасты — известная таганрожцам депутат городской Думы, генеральный директор культурно-исторического фонда «Возрождение Таганрога» Елена Сирота и энциклопедист Владимир Ефремов

Начало в 10.00. Сбор в 9.50 у Литературного музея А.П. Чехова, ул. Октябрьская, 9.

Запись и все вопросы по телефонам: +7(918) 552-83-44; +7 (903) 432-72-92.

Фото предоставлено Владимиром Ефремовым. Но фото: В.М. Петляков с экипажем и группой американцев у самолёта «Страна Советов», Чикаго осень 1929 г.

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Литературный музей новости пешеходные экскурсии Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru