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Электричка Ростов – Таганрог перевезла 2,1 млн пассажиров за полгода, заняв второе место по популярности

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В первом полугодии электричка, курсирующая между Ростовом и Таганрогом, стала вторым по популярности маршрутом у пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Новости Таганрога

Электропоезда этого направления перевезли в общей сложности 2,1 млн человек.  Лидером рейтинга признан маршрут Минеральные Воды – Кисловодск, которым воспользовались более 2,7 миллиона пассажиров.

Третье место заняли «Ласточки» Туапсе – Сириус с результатом 1,4 миллиона человек. Далее следует маршрут Сочи – Сириус, где перевезено 989 тысяч пассажиров, а замыкает первую пятерку направление Махачкала – Дербент с показателем 689 тысяч пассажиров.

Ранее мы рассказали, что автовокзал Таганрога открыл новый регулярный маршрут в Донецк, с картой «Мир» поездка будет дешевле.

Фото ВК Таганрогский Гор Транспорт

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Таганрогская правда

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