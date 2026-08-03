Электричка Ростов – Таганрог перевезла 2,1 млн пассажиров за полгода, заняв второе место по популярности

В первом полугодии электричка, курсирующая между Ростовом и Таганрогом, стала вторым по популярности маршрутом у пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Электропоезда этого направления перевезли в общей сложности 2,1 млн человек. Лидером рейтинга признан маршрут Минеральные Воды – Кисловодск, которым воспользовались более 2,7 миллиона пассажиров.

Третье место заняли «Ласточки» Туапсе – Сириус с результатом 1,4 миллиона человек. Далее следует маршрут Сочи – Сириус, где перевезено 989 тысяч пассажиров, а замыкает первую пятерку направление Махачкала – Дербент с показателем 689 тысяч пассажиров.

Ранее мы рассказали, что автовокзал Таганрога открыл новый регулярный маршрут в Донецк, с картой «Мир» поездка будет дешевле.

Фото ВК Таганрогский Гор Транспорт