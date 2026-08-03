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В Таганроге завершили плановую обработку городских территорий от клещей

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В Таганроге завершилась плановая обработка от клещей. Как сообщили в МКУ «Благоустройство», работы провели на девяти городских территориях.

#ЖКХ

Специалисты обработали участки от 1-го Нового переулка до дома № 1-в на улице Маршала Жукова, территорию на улице Ломоносова, 55, улицу Спортивную между Транспортной и Инструментальной, улицу Поселковую между 7-м Новым и 14-м Новым переулками, улицу Вишневую (дома №№ 9, 15-4, 15-6), территории улиц Циолковского (дома 30-2, 30-3) и Вишневой (дом № 21), сквер у кинотеатра «Родина» возле дома № 53-в по улице Бакинской, улицу Котлостроительную и Комсомольский переулок от улицы Розы Люксембург до улицы Ломакина.

По информации регионального Роспотребнадзора, не смотря на усилившуюся жару активность клещей не снижается. Горожан призвали не забывать о базовых правилах безопасности на природе даже после обработки территории. Рекомендуется использовать репелленты перед выходом на улицу, тщательно осматривать себя, детей и питомцев каждые 15-20 минут во время прогулки и сразу после возвращения домой. При обнаружении присосавшегося клеща не нужно удалять его самостоятельно – следует немедленно обратиться в ближайший травмпункт.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге прошел рейд против несанкционированной торговли.

Фото МКУ «Благоустройство»

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Таганрогская правда

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