Служба по контракту: опыт оператора БпС откроет операторам путь к гражданской работе с дронами

Оператор беспилотников с позывным «Чеснок» считает, что его профессия уже сейчас помогает решать боевые задачи, а в будущем станет одной из самых востребованных в гражданской жизни. Поэтому он и выбрал службу в войсках беспилотных систем.

«Меня с детства интересовала техника и технологии. Я закончил школу, учился на юриста, работал бригадиром бетонных работ, но все это было „не то“, – рассказывает „Чеснок“. – Когда увидел информацию о заключении специального контракта на прохождение службы в войсках беспилотных систем, сразу понял – это мое».

Сейчас кандидаты на заключение контракта могут получить разные специальности в зависимости от образования и подготовки. Помимо операторов беспилотных летательных аппаратов, идет набор на другие должности: инженеров, техников и так далее.

Специальный контракт в войска БпС заключается сроком от одного года. Продлен он может быть только с личного желания военнослужащего. Ответственность за своевременное увольнение несут командиры, кадровые органы и Главное управление кадров, которое ведет персональный учет.

Кроме того, без согласия военнослужащего его нельзя переместить на должности в другие подразделения и рода войск. Это значит, что человек, поступивший на службу в подразделения БпС, остается именно в этой системе войск. Такое правило закреплено условиями контракта и директивными указаниями Генштаба ВС РФ.

Для заключения контракта можно обратиться в пункты отбора:

в Таганроге по адресу улица Александровская, 37 (телефон +7 (8634) 61-11-14, круглосуточный телефон дежурного: +7 (8634) 61-24-92);

в Ростове-на-Дону по адресу улица Оганова, 22 (телефон: 8 (863) 235-15-23).

В Ростовской области военнослужащие, заключившие контракт на службу в войсках беспилотных систем с Минобороны России, получают до 3,4 миллиона рублей единовременно.

Фото ЮВО