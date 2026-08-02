Пункт проката для новорожденных в Таганроге работает в управлении соцзащиты

В этом году расширен список получателей данной услуги, которая реализуется в донском регионе в рамках национального проекта «Семья» и программы по повышению рождаемости.

В Ростовской области подвели предварительные итоги работы пунктов проката для новорожденных: в этом году их услугами воспользовались около тысячи семей. Такие пункты открыты в каждом муниципальном районе и городском округе региона. Родители могут взять там кроватку, пеленальный стол, коляски, в том числе для близнецов (трансформер и прогулочную), манеж, стульчик для кормления, автокресло, ходунки, ванночку, электрокачель, подогреватель бутылочек и стерилизатор для детской посуды. Для одного ребенка предусмотрено не более трех предметов первой необходимости.

Раньше получить помощь могли студенческие, молодые и многодетные семьи, родители-одиночки, а также семьи, где есть ребенок-инвалид или участник специальной военной операции. Теперь список получателей расширили: обращаться в пункты проката может и один из родителей, не состоящий в официальном браке.

В Таганроге эта инициатива продолжает развиваться. Пункт проката детских вещей открыли в начале года в управлении социальной защиты населения. Проект реализуется в рамках национального проекта «Семья» и программы по повышению рождаемости. Чтобы воспользоваться услугой, нужно обратиться в управление соцзащиты по адресу: ул. П. Тольятти, д. 1, кабинет № 3. Прием проходит по вторникам и четвергам с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 13:48). Телефон для справок: 8 (8634) 477-206.

Фото: Управление информационной политики Правительства Ростовской области