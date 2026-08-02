Триумф в Абхазии: таганрогский камерный хор «Лик» выступил на сцене Пицундского храма

В рамках международного фестиваля таганрогский коллектив исполнил «Немецкий реквием» Иоганнеса Брамса.

Муниципальный камерный хор «Лик» из Таганрога под руководством Алексея Логинова принял участие в VIII Международном музыкальном фестивале Grand Opera Gala в Абхазии. Коллектив выступил на сцене Пицундского храма, где впервые в республике прозвучал «Немецкий реквием» Иоганнеса Брамса.

Выступление стало частью значимого культурного события. В стенах древнего храма X века впервые в Абхазии исполнили «Немецкий реквием» Брамса, и эта величественная музыка под сводами храма запомнится и слушателям, и исполнителям. Вместе с хором «Лик» на одной сцене выступили солисты ведущих российских театров и артисты Абхазии. За дирижерским пультом находился лауреат национальной премии «Золотая маска», дирижер Московского театра «Новая Опера» Андрей Лебедев. Маэстро высоко оценил профессиональный уровень таганрогского коллектива, особо отметив его невероятную музыкальную чуткость.

«От всей души поздравляю Алексея Логинова и артистов хора «Лик»! Вы достойно представили наш город на международной сцене. Ваше творчество убедительно продвигает имидж Таганрога как одного из культурных центров Юга России — и делает это талантливо и красиво», — поздравила музыкантов глава Таганрога Светлана Камбулова.

Фото: канал в «Макс» Светланы Камбуловой