Погода в Таганроге 3 августа: от +34° днем до +24° ночью, очень высокий УФ-индекс   

3 августа в Таганроге будет еще один солнечный и жаркий день с северо-восточным ветром 4-5 метров в секунду. Влажность низкая — от 31 до 45 процентов. Днем воздух прогреется до +32°…+34°. УФ-индекс очень высокий, следует избегать прямых солнечных лучей. Продолжается умеренная магнитная буря. Ночью малооблачно, жара спадет и градусник покажет +23°…+24°. Завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, без осадков и сильного ветра, станет прохладнее на 1-2 градуса.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +32°…+34° (по ощущениям, как +33°). Влажность — 31%. Ветер северо-восточный, 4-5 метров в секунду.

Ночью малооблачно, температура воздуха +23°…+24° (будет ощущаться, как +23°). Влажность — 45%. Ветер северо-восточный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление 758-757 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 9 (очень высокий), геомагнитный индекс 5 — умеренная магнитная буря. Температура воды в Таганрогском заливе на отметке +26°. Световой день продлится 14 часов 50 минут, убывающая луна.

Фото Сергея Плишенко