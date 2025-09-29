Экс-глава администрации Таганрога стал заместителем губернатора Ростовской области

В составе нового правительства Андрей Фатеев будет курировать деятельность министерств образования, культуры и комитета по охране объектов культурного наследия.

29 сентября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь на оперативном совещании представил новых членов регионального правительства, в том числе своего заместителя Андрея Фатеева.

«Андрея Евгеньевича представлять не нужно. Вы его хорошо знаете. Он был министром образования Ростовской области, главой администрации Таганрога, работал в Москве и с чувством выполненного долга вернулся на родину», — отметил Юрий Слюсарь.

Напомним, министром образования региона Андрей Фатеев был с 2020 по 2023 годы. Таганрог возглавлял с мая 2023 года по сентябрь 2024 года.

Кроме того, на совещании была представлена Анна Касьяненко, назначенная министром сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области. Последние десять лет она возглавляла крупное сельхозпредприятие — «СКВО» в Зерноградском районе.

Губернатор призвал глав муниципалитетов наладить тесное и оперативное взаимодействие с новыми членами правительства для обеспечения эффективной работы и выполнения поставленных задач, информирует donland.ru.

Фото: donland.ru