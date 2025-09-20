Главная » Власть

Кто из министров сохранил свои посты в Правительстве Ростовской области

Опубликовано

19 сентября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь провел первые кадровые перестановки в донском правительстве.

Власть

Напомним, глава региона подписал указы об увольнении своего первого заместителя Игоря Гуськова и заместителя Андрея Пучкова. Также посты покинули министр по физической культуре и спорту Самвел Аракелян, министр здравоохранения Юрий Кобзев и министр природных ресурсов и экологии Михаил Фишкин.

Александр Скоков, ранее занимавший должность заместителя губернатора и руководителя аппарата правительства региона, назначен первым заместителем губернатора. На новом посту к его прежним обязанностям добавлено кураторство сфер образования и культуры, сообщает donland.ru.

Первый заместитель губернатора Алексей Господарёв, заместитель губернатора — министр транспорта Алёна Беликова, заместители губернатора Сергей Бодряков, Дмитрий Водолацкий, Артём Карцев, Михаил Корнеев, Владимир Ревенко, Игорь Сорокин и Артём Хохлов сохранили свои должности в обновлённом составе регионального правительства.

Также продолжат свою работу: министр культуры Анна Дмитриева, министр строительства, архитектуры и территориального развития Сергей Куц, министр региональной политики и массовых коммуникаций Александр Никиточкин, министр экономического развития Павел Павлов, министр ЖКХ Антонина Пшеничная, министр по вопросам обеспечения безопасности и противодействия коррупции Сергей Савенков, министр промышленности и энергетики Андрей Савельев, министр образования Тамара Шевченко и министр труда и соцразвития Ирина Шувалова.

На торжественной церемонии вступления в должность глава Ростовской области объявил о завершении работы правительства региона в прежнем составе и начале формирования новой команды.

Юрий Слюсарь подчеркнул, что работа обновлённой команды будет строиться на принципах профессионализма, открытости и честности, а главным её мотивом станет забота о жителях.

Фото ЗС РО из архива

губернатор назначение Правительство Ростовской области Юрий Слюсарь
