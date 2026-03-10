«Единая Россия» проведет в Ростове-на-Дону окружной форум по теме жилья и ЖКХ

12 марта в Ростове-на-Дону состоится второй окружной отчётно-программный форум «Единой России» «Есть результат!», его тема – ЖКХ и жилищное строительство.

Правительство отчитается перед партией о выполнении положений программы в этой сфере. Отдельно рассмотрят результаты восстановления исторических регионов.

В форуме примут участие секретарь Генсовета партии Владимир Якушев и заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. Среди участников: ветераны СВО, губернаторы регионов ЮФО, координаторы партийных проектов, представители строительного рынка и ЖКХ, инженеры и архитекторы. На форуме будет работать делегация Ростовской области, в её составе губернатор Ростовской области, член Высшего совета партии Юрий Слюсарь, депутаты-единороссы, эксперты, общественники.

«Жильё и современная городская среда – фундамент качества жизни. Поэтому развитие жилищного строительства и обновление городов стало одним из ключевых национальных приоритетов и одним из основополагающих направлений народной программы «Единой России». За последние годы при поддержке партии приняты системные решения, которые изменили ситуацию в отрасли. Ежегодно вводятся рекордные объёмы жилья, а миллионы семей получают возможность улучшить жилищные условия. Но главное – меняется принцип развития городов. В центре всех решений стоит человек, его комфорт, безопасность и доступность современной инфраструктуры», – подчеркнул Владимир Якушев.

До начала пленарного заседания предложения в новую программу «Единой России» участники форума выработают на шести тематических круглых столах: «Мой дом, мой двор, мой город: комфорт для каждого», «Дороги, которые нас объединяют: скорость и безопасность», «Единая страна: возрождение мирной жизни в исторических регионах», «Новые технологии в градостроительстве: создание современной городской среды», «Комфортная среда и адаптация ветеранов СВО», «Строим будущее: молодежь в архитектуре, строительстве и ЖКХ».

Предложения собирают также на сайте естьрезультат.рф. Из регионов поступило почти 12 тысяч инициатив, Ростовская область в числе лидеров по активности.

Напомним, «Единая Россия» проводит серию форумов по народной программе во всех федеральных округах, они посвящены всем направлениям программы.

Фото: rostov.er.ru