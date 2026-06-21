Двухлетний ребенок погиб под колесами кроссовера на пешеходном переходе в Ростове

В Ростове полицейские выясняют обстоятельства ДТП, в котором погиб ребенок. Авария произошла вечером 20 июня 2026 года.

Около 17.00 в районе дома № 63/17 по Проспекту 40-летия Победы 29-летний водитель за рулем Haval Jolion после открытия шлагбаума начал движение по дворовой территории. По предварительным данным, мужчина наехал на двухлетнего мальчика, который во время ожидания открытия шлагбаума вышел на пешеходный переход.

«В результате происшествия ребенок был доставлен в больницу, где впоследствии скончался», — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

На месте ДТП проводятся следственные мероприятия, устанавливаются все детали случившегося.

Госавтоинспекция Ростовской области призывает родителей не оставлять детей без присмотра вблизи проезжей части и на дворовых территориях.

Ранее мы рассказывали о том, что 19 июня в страшной аварии на трассе в Ростовской области погибли два водителя, пострадал ребенок.

Фото: Госавтоинспекция по РО