Главная » Новости Ростовской области

Двухлетний ребенок погиб под колесами кроссовера на пешеходном переходе в Ростове

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

В Ростове полицейские выясняют обстоятельства ДТП, в котором погиб ребенок. Авария произошла вечером 20 июня 2026 года.

Новости Ростовской области

Около 17.00 в районе дома № 63/17 по Проспекту 40-летия Победы 29-летний водитель за рулем Haval Jolion после открытия шлагбаума начал движение по дворовой территории. По предварительным данным, мужчина наехал на двухлетнего мальчика, который во время ожидания открытия шлагбаума вышел на пешеходный переход.

«В результате происшествия ребенок был доставлен в больницу, где впоследствии скончался», — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

На месте ДТП проводятся следственные мероприятия, устанавливаются все детали случившегося.

Госавтоинспекция Ростовской области призывает родителей не оставлять детей без присмотра вблизи проезжей части и на дворовых территориях.

Ранее мы рассказывали о том, что 19 июня в страшной аварии на трассе в Ростовской области погибли два водителя, пострадал ребенок.

Фото: Госавтоинспекция по РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Госавтоинспекция ДТП Ростовская область погиб ребенок происшествия Ростовская область смертельная авария
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru