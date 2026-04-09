Главная » #Образование

Дворец детского творчества в Таганроге выиграл грант и создаст медиаплощадку для школьников

На чтение 1 мин Просмотров 34 Опубликовано

Таганрогский Дворец детского творчества выиграл грант всероссийского конкурса «Движения Первых», что позволит создать в городе новую медиаплощадку для школьников. Проект «МедиаПервые: проба пера» получил финансовую поддержку в размере 517 тысяч рублей, сообщила глава города Светлана Камбулова.

Инициатива стала одним из 496 лучших проектов, отобранных экспертами из 76 регионов страны в рамках грантового конкурса, который является ключевым инструментом регионального проекта «Все лучшее — детям». На базе Дворца детского творчества, где уже действует первичное отделение «Движения Первых», для школьников, интересующихся журналистикой, их родителей и педагогов проведут обучающие семинары и мастер-классы. Участники не только освоят навыки создания текстов и репортажей, но и получат платформу для публичного представления своих идей.

«Поздравляю коллектив Дворца детского творчества и юных «МедиаПервых» с этой значимой победой! Поддержка подобных проектов — это не только помощь детскому творчеству, но и стратегическая инвестиция в будущее Таганрога. Мы создаем условия, в которых каждый ребенок может раскрыть свои способности и найти свое призвание», — отметила Светлана Камбулова.

Ранее мы рассказали, что студенты и волонтеры присоединились к благоустройству мемориалов в Таганроге.

Фото telegram-канал Светланы Камбуловой

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

гранты новости образование Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru