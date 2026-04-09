Дворец детского творчества в Таганроге выиграл грант и создаст медиаплощадку для школьников

Таганрогский Дворец детского творчества выиграл грант всероссийского конкурса «Движения Первых», что позволит создать в городе новую медиаплощадку для школьников. Проект «МедиаПервые: проба пера» получил финансовую поддержку в размере 517 тысяч рублей, сообщила глава города Светлана Камбулова.

Инициатива стала одним из 496 лучших проектов, отобранных экспертами из 76 регионов страны в рамках грантового конкурса, который является ключевым инструментом регионального проекта «Все лучшее — детям». На базе Дворца детского творчества, где уже действует первичное отделение «Движения Первых», для школьников, интересующихся журналистикой, их родителей и педагогов проведут обучающие семинары и мастер-классы. Участники не только освоят навыки создания текстов и репортажей, но и получат платформу для публичного представления своих идей.

«Поздравляю коллектив Дворца детского творчества и юных «МедиаПервых» с этой значимой победой! Поддержка подобных проектов — это не только помощь детскому творчеству, но и стратегическая инвестиция в будущее Таганрога. Мы создаем условия, в которых каждый ребенок может раскрыть свои способности и найти свое призвание», — отметила Светлана Камбулова.

Фото telegram-канал Светланы Камбуловой