Две жительницы Таганрога вошли в число лучших работников культуры региона

Две жительницы Таганрога получили звание «Лучший работник культуры Ростовской области». Награду в общей сложности присвоили 20 жителям региона, отличившимся в своей профессиональной деятельности.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Юрий Слюсарь. В список награжденных вошли сотрудники районных школ искусств, библиотек, преподаватели и художественные руководители творческих коллективов, которые получат дипломы и нагрудные знаки. Среди них — заведующая культмассовым отделом муниципального автономного учреждения «Городской дом культуры» Татьяна Гузер-Дубровина и заместитель директора по воспитательной работе Таганрогского музыкального колледжа Светлана Федорова.

Звание присваивается за высокие результаты и вклад в развитие отрасли при обязательном стаже работы в сфере культуры не менее десяти лет. Всего в этой области на Дону трудятся около 15 тысяч человек.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге коллективы 14 профессиональных образовательных организаций и вузов выступили на «Студенческой весне».

