В Таганроге коллективы 14 профессиональных образовательных организаций и вузов выступили на «Студенческой весне»

В Таганроге завершился зональный этап областного фестиваля «Студенческая весна», который уже четверть века служит важной площадкой для творческой молодежи. Как сообщила глава города Светлана Камбулова, в этом году в нем участвовали коллективы из 10 профессиональных образовательных организаций и 4 вузов.

Конкурсные выступления проходили по пяти традиционным направлениям: вокальное, танцевальное, театральное, инструментальное исполнение и оригинальный жанр. Особое внимание в этом году уделили номинации «Лучший концертный номер в рамках Года единства народов России», появившейся в 2026 году. Она позволила студентам ярко продемонстрировать культурное многообразие и представить самобытные работы.

Наиболее сильные номера теперь представят Таганрог на областном этапе фестиваля, который состоится в апреле в Ростове-на-Дону.

«Таганрогские студенты год за годом подтверждают свой высокий творческий уровень, занимая призовые места как на областном, так и на всероссийском этапах фестиваля. Уверена, что и в этом году их ждет успех. Ведь «Студенческая весна» — это место, где рождаются звезды, находятся друзья и начинаются самые красивые истории», — отметила Светлана Камбулова.

Ранее мы рассказали, что два самодеятельных коллектива из Таганрога приняли участие в областном фестивале-конкурсе «Театральная весна»

