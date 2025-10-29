Две улицы Таганрога начали готовить к весенней компенсационной высадке деревьев

В Таганроге началась подготовка улиц Чехова и Дзержинского к масштабной компенсационной высадке деревьев и кустарников, которая пройдет весной 2026 года. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Она напомнила, что новые растения будут высажены взамен утраченных при реконструкции БСМП. Решение о местах высадки принималось Консультационным советом по вопросам озеленения и охраны зеленых насаждений при городской администрации с участием представителей общественности и других заинтересованных лиц. Выбраны территории улиц Дзержинского и Чехова – от ул. Шевченко до сквера им. А.П. Чехова, где уже проведена оценка имеющихся зеленых насаждений.

28 октября начались подготовительные работы на участке улицы Чехова — от ул. Шевченко до пер. Красного. Там специалисты приступили к обрезке и удалению аварийных деревьев. После этого они перейдут на улицу Дзержинского.

«Все работы с зелеными насаждениями производятся согласно утверждённой разрешительной документации и по результатам проведённой оценки состояния деревьев и кустарников», — подчеркнула Светлана Камбулова.

Фото МКУ «Благоустройство»