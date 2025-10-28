В Таганроге очистили территорию вдоль русла реки Большая Черепаха

Таганрог в очередной раз присоединился к экологической акции по уборке водоемов и их берегов «Вода России».

Организатором мероприятия традиционно выступает отдел по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации Таганрога. К акции также присоединились сотрудники филиала «Таганрог» АО «ГазпромнефтьАЭРО» и МКУ «Приморье».

В ходе акции участниками была проведена уборка случайного мусора вдоль русла реки Большая Черепаха в Таганрогском городском лесничестве.

Акция «Вода России» проводится в целях поддержки федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» и направлена на воспитание бережного отношения к природе и ее водным богатствам.

Администрации Таганрога призывает всех горожан не оставлять после себя мусор на природных территориях.

«Оставленный вами мусор не только портит вид любимого места отдыха, но и наносит вред окружающей среде. Давайте вместе сделаем так, чтобы каждое посещение леса оставляло только приятные воспоминания. Сохраним природу чистой, это имеет огромное значение для экологии нашего города», — обратились к таганрожцам участники акции.

Напомним, в Таганроге завершился осенний месячник чистоты, в рамках которого в городе провели более 50 субботников.

Фото: администрация Таганрога