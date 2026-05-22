Две картины Петра Кончаловского из фондов музея Таганрога представлены на выставке в Санкт-Петербурге

Картины Петра Кончаловского из коллекции Таганрогского художественного музея продолжают экспонироваться в Государственном Русском музее в рамках юбилейной выставки, посвящённой 150-летию художника.

Проект пользуется неизменно высоким интересом среди ценителей живописи. Выставку в корпусе Бенуа на Набережной канала Грибоедова ежедневно посещают тысячи наших соотечественников и зарубежных гостей Санкт-Петербурга.

«Представляющие собрание Таганрогского художественного музея «Пейзаж. Кассис» и «Портрет художника Г.В. Федорова» кисти Петра Кончаловского зрители не пропускают, с интересом и подолгу рассматривая каждую из работ», — рассказали в ТХМ.

И предложили всем, кто планирует поездку в Северную столицу, обязательно посетить выставку «Пётр Кончаловский. Сад в цвету», а своими впечатлениями и фото поделиться в соцсетях.

Добавим, что участие в таких крупных проектах позволяет музею из Таганрога представлять культурное наследие региона на федеральном уровне. Выставка «Пётр Кончаловский. Сад в цвету» в Русском музее продолжится до сентября 2026 года.

Фото: ТХМ