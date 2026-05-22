Главная » Культура

Две картины Петра Кончаловского из фондов музея Таганрога представлены на выставке в Санкт-Петербурге

На чтение 1 мин Просмотров 48 Опубликовано

Картины Петра Кончаловского из коллекции Таганрогского художественного музея продолжают экспонироваться в Государственном Русском музее в рамках юбилейной выставки, посвящённой 150-летию художника.

Культура

Проект пользуется неизменно высоким интересом среди ценителей живописи. Выставку в корпусе Бенуа на Набережной канала Грибоедова ежедневно посещают тысячи наших соотечественников и зарубежных гостей Санкт-Петербурга.

«Представляющие собрание Таганрогского художественного музея «Пейзаж. Кассис» и «Портрет художника Г.В. Федорова» кисти Петра Кончаловского зрители не пропускают, с интересом и подолгу рассматривая каждую из работ», — рассказали в ТХМ.

И предложили всем, кто планирует поездку в Северную столицу, обязательно посетить выставку «Пётр Кончаловский. Сад в цвету», а своими впечатлениями и фото поделиться в соцсетях.

Добавим, что участие в таких крупных проектах позволяет музею из Таганрога представлять культурное наследие региона на федеральном уровне. Выставка «Пётр Кончаловский. Сад в цвету» в Русском музее продолжится до сентября 2026 года.

Ранее мы сообщали о том, что Таганрогский художественный музей отправил три картины Маковских на выставку в Санкт-Петербург.

Фото: ТХМ

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

выставка картины Таганрогский художественный музей ТХМ
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru