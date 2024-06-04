Древние захоронения обнаружили в Ростове донские археологи

В Ростове на улице Пушкинской обнаружены захоронения жителей крепости святого Дмитрия Ростовского, на месте которой впоследствии был основан город. Об этом сообщает официальный портал донского правительства.

Сейчас археологи проводят работы по сохранению выявленного объекта археологического наследия «Всесвятское кладбище (конец XVIII в. – начало XIX в.)». Разрешение на них было выдано региональным Минкультуры.

Как пояснил председатель комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области Иван Грунский, полученные в ходе раскопок данные позволят дополнить информацию о крепости святого Димитрия Ростовского.

Ранее мы рассказали, что редкий артефакт нашли во время семинара «Палеолит южного берега Таганрогского залива».

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