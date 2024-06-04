Главная » Новости Ростовской области

Древние захоронения обнаружили в Ростове донские археологи

На чтение 1 мин Просмотров 15 Опубликовано

В Ростове на улице Пушкинской обнаружены захоронения жителей крепости святого Дмитрия Ростовского, на месте которой впоследствии был основан город. Об этом сообщает официальный портал донского правительства.

Новости Ростовской области

Сейчас археологи проводят работы по сохранению выявленного объекта археологического наследия «Всесвятское кладбище (конец XVIII в. – начало XIX в.)». Разрешение на них было выдано региональным Минкультуры.

Как пояснил председатель комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области Иван Грунский, полученные в ходе раскопок данные позволят дополнить информацию о крепости святого Димитрия Ростовского.

Ранее мы рассказали, что редкий артефакт нашли во время семинара «Палеолит южного берега Таганрогского залива».

Фото donland.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

археологи древние захоронения новости Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru