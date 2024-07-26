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Ростовская АЭС: на модернизацию оборудования энергоблоков направлено 5,5 млрд рублей

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Россия, продолжая обеспечивать стабильную энергетическую безопасность, выполняет большой объем модернизации энергокомплекса, в том числе, атомных мощностей.

Новости Ростовской области

На Ростовской АЭС в соответствии с утвержденным годовым графиком продолжается программа модернизации, которая ежегодно проходит на всех российских атомных станциях в рамках мероприятий, направленных на обеспечение надежной и безопасной работы атомных энергоблоков, а  также в соответствии с задачами государства по обеспечению технологического суверенитета и лидерства.  

Значительный объем модернизации оборудования был выполнен во время ремонтной кампании энергоблока №3, завершенной 23 июля. В частности — модернизация системы аварийного энергоснабжения, системы автоматического регулирования и защиты турбин, а также — дооснащение  резервных дизельгенераторных установок устройствами диагностики.

«В этом году на атомной станции запланированы масштабные работы по модернизации. Они коснутся всех четырех энергоблоков, но самые затратные по времени и ресурсам операции будут выполнены на энергоблоке №1. Всего в текущем году на модернизацию оборудования атомной станции планируется потратить более 5,5 миллиардов рублей. 80 процентов этой суммы будет направлено на первый блок, где мы готовимся к объёмным работам по модернизации. Это замена оборудования комплектно-распределительных устройств,  управляющего канала безопасности, оборудования аварийной защиты и предупредительной защиты и контроля нейтронного потока. Будет много работы по замене оборудования  в части гермопроходок полярного крана и машины перегрузочной. Готовимся к внедрению оборудования системы контроля вибрации и модернизации регулирующих клапанов на узле питания парогенератора. Планируется замена насосного агрегата  циркуляционного насоса блочной насосной станции. Это, пожалуй, самые масштабные работы, запланированные на блоке №1 в рамках предстоящего ППР», — рассказал заместитель главного инженера по инженерной поддержке и модернизации Ростовской АЭС Роман Торов.

На блоке №2 в этом году пройдет модернизация системы уплотнения гидроемкостей САОЗ и компенсатора давления с целью перехода на новые уплотняющие материалы.  На энергоблоках №1, №2 и №3 — модернизация системы аварийного энергоснабжения блоков, системы автоматического регулирования и защиты турбин. Дооснащение резервных дизельгенераторных установок дополнительными устройствами диагностики будет выполнено на всех четырех блоках.

«В этом году плановые ремонты пройдут на всех энергоблока атомной станции. Плановые ремонты с обследованием, обслуживанием, заменой и модернизацией оборудования на АЭС проходят ежегодно. Эти мероприятия обеспечивают надежную и безопасную работу атомного объекта. К операциям будут привлечены подразделения атомной станции и ремонтный персонал подрядных организаций. Наши задача выполнить все работы качественно и в срок», — подчеркнул главный инженер  Ростовской АЭС Андрей Горбунов. 

Ранее мы рассказали, что Ростовская АЭС с опережением срока завершила плановый ремонт энергоблока №3.

Фото предоставлено Ростовской АЭС

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Таганрогская правда
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