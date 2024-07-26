Пересадка внутри поезда: жители Ростовской области могут воспользоваться новым сервисом РЖД

В высокий курортный сезон, когда билеты на популярные рейсы на юг практически раскуплены, РЖД запускает новый онлайн-сервис.

Сервис «Пересадка внутри поезда» при отсутствии билетов на нужный состав по полному маршруту предложит вариант поездки из доступных мест в том же поезде, но на разных отрезках пути. При этом система может выбрать места в вагонах одного или разного класса обслуживания.

Обязательным условием является длительность стоянки поезда на станции не менее 5 минут. Это необходимо, чтобы пассажир успел перейти на новое место.

Как работает сервис?

«Например, если на полный маршрут в поезде №104 Москва – Адлер нет билетов, программа предложит составной маршрут в том же поезде с пересадкой в Ростове-на-Дону: Москва – Ростов на месте 77 в купейном вагоне №3 и от Ростова до Адлера на месте 7 в вагоне СВ №8», — рассказали в РЖД.

Найденные варианты отмечены специальным предупреждением «Пересадка внутри поезда».

При оформлении такой поездки пассажир получит отдельные для каждого места билеты. Каждый отрезок поездки требует регистрации у проводников.

Сервис запустят в несколько этапов.

«Учитывая высокий летний спрос на билеты на южном направлении, на первом этапе он будет доступен на маршрутах: Москва – Кисловодск, Москва – Адлер, Москва – Анапа, Москва – Новороссийск», — пояснили в компании.

Пересадка возможна в городах: Воронеж, Лиски, Россошь, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Каменск-Шахтинский (для ст. Лихая), Краснодар, Рязань.

Фото: пресс-служба РЖД