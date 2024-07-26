На трассе М-4 «Дон» насмерть разбился 21-летний мотоциклист

Ранним утром 26 июля в Ростовской области смертельная авария произошла на трассе М-4 «Дон». Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Трагедия случилась в четыре часа утра на 1102 км автодороги в Азовском районе. По предварительной информации, 21-летний водитель мотоцикла «Yamaha» не справился с управлением и врезался в металлическое барьерное ограждение.

«В результате ДТП мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге водитель сбил женщину с ребенком на переходе.

Фото Госавтоинспекции РО