На трассе М-4 «Дон» насмерть разбился 21-летний мотоциклист

Ранним утром 26 июля в Ростовской области смертельная авария произошла на трассе М-4 «Дон». Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Трагедия случилась в четыре часа утра на 1102 км автодороги в Азовском районе. По предварительной информации, 21-летний водитель мотоцикла «Yamaha» не справился с управлением и врезался в металлическое барьерное ограждение.
«В результате ДТП мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего», — пишет источник.
Ранее мы рассказали, что в Таганроге водитель сбил женщину с ребенком на переходе.
Фото Госавтоинспекции РО
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