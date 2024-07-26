Донские предприятия туристической отрасли учатся внедрять бережливое производство в рамках регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда».

Это стало возможным в результате расширения действия нацпроекта «Производительность труда». Сегодня участниками регионального проекта могут стать предприятия туриндустрии, выручка которых составляет от 100 млн рублей в год, а нацпроекта – с годовой выручкой от 180 млн рублей. Воспользоваться господдержкой есть возможность у владельцев гостиниц, кемпингов, коттеджей, санаторно-курортных организаций. На помощь могут также могут рассчитывать турагентства, туроператоры, ярмарки, парки культуры и отдыха, пляжи и аттракционы.

Сейчас в рамках проекта приступили к обучению специалисты гостиничных компаний ООО «Гранд Отель Дон» (Radisson Blu Hotel) и ЗАО Туристско-оздоровительный комплекс «Новочеркасск». Как отметил руководитель Регионального центра компетенций Олег Белицкий, эксперты помогут сотрудникам турпредприятий оптимизировать бизнес-процессы и логистику, улучшить качество работы с клиентами, повысить конкурентоспособность, не привлекая при этом дополнительных вложений.

Кстати, с 2019 года участниками нацпроекта «Производительность труда» стали 192 предприятия Дона. Еще 41 компания внедряет бережливое производство с помощью регионального проекта.

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