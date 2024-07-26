Врачи РостГМУ ведут диспансеризацию населения в Херсонской области

Врачи РостГМУ продолжают в Херсонской области проект «Профилактический патруль» для жителей Новороссии.

Выездные бригады из Ростова-на-Дону проводят консультирование, дообследование жителей, а также диспансеризацию отдельных групп взрослого населения.

Начиная с 15 июля, в Херсонской области работала бригада в составе кардиолога, невролога, хирурга и травматолога-ортопеда. На приемах побывали и первичные пациенты, и те, кто по результатам профилактического медицинского осмотра нуждаются в более углубленном обследовании узкопрофильных специалистов.

«В рамках проекта «Профилактический патруль» выездные бригады врачей клиники Ростовского государственного медицинского университета, сменяя друг друга, помогают коллегам на местах выявить у жителей новых российских территорий скрытые заболевания на ранней стадии и своевременно приступить к лечению, — говорит исполняющий обязанности проректора по региональному развитию и взаимодействию с субъектами РФ РостГМУ Александр Альникин. — По результатам обследований пациентам назначают дополнительные консультации узкопрофильных специалистов, при необходимости направляют в нашу клинику в Ростове, где люди получают помощь в необходимом объеме».

В этот раз к врачам выездной бригады за время их командировки обратились более 1 000 жителей Скадовского, Алешкинского, Голопристанского, Каховского и Новокаховского и других районов Херсонской области. Прием также велся в амбулаториях поселка Антоновка и села Новониколаевского, в фельдшерско-акушерских пунктах сел Александровка и Широкое, а также поселка Таврия.

Больше всего обращений было зафиксировано к неврологу и травматологу-ортопеду.

Министерство здравоохранения Херсонской области оказывает активное содействие в реализации проекта «Профилактический патруль». В дни пребывания здесь донских врачей министр здравоохранения Артыш Сат призвал местное население активно посещать специалистов РостГМУ, отметил, что получить консультацию врачей могут все желающие. Медики принимают без записи — в порядке живой очереди.

«Помимо работы с населением, наши специалисты вели консультативный прием и оказывали методическую помощь руководству учреждений здравоохранения Скадовского района», — добавляет руководитель выездной бригады РостГМУ — руководитель отдела по взаимодействию с новыми территориями, врач-эпидемиолог Максим Плетнев.

По поручению Минздрава России и в рамках Года семьи с целью консультирования и дообследования взрослого населения «Профилактический патруль» проходит во всех новых субъектах РФ.

Фото: Медиацентр РостГМУ