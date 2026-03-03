На Дону крупные чиновники городской администрации обвиняются в коррупционных преступлениях

Речь идет о получении взяток, в том числе по предварительному сговору, превышении должностных полномочий.

В Батайске Ростовской области чиновники органов местного самоуправления, уже бывшие, выступают фигурантами уголовных дел в сфере коррупции. Начальник УЖКХ Батайска, его заместитель, а также заместитель главы администрации города по ЖКХ, обвиняются в получении взяток и превышении полномочий. Подробности рассказали в региональном следкоме.

По данным следствия, обвиняемые в апреле 2024 года получили от индивидуального предпринимателя 150 тысяч рублей за создание условий для его участия в муниципальном контракте на проведение работ по содержанию улично-дорожной сети Батайска. Кроме того, в этом же году они получили от трех предпринимателей и генерального директора организации 485 тысяч рублей за создание условий для беспрепятственного подписания актов выполненных работ по муниципальным контрактам.

У фигурантов в рамках расследования проведены обыски. Изъята документация, компьютерная техника, деньги и предметы, имеющие доказательственное значение. В зависимости от роли и степени участия фигурантов в преступной деятельности в отношении них по ходатайству следователя избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста.

Фото: скрин видео из ТГ-канала «МВД 61»