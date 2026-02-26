Донская полиция намерена пресечь незаконные рынки сбыта рыбы и усилить борьбу с браконьерами

В Ростовской области полиция усиливает борьбу с браконьерством на водоемах региона. Об этом заявил начальник донского ГУ МВД Александр Речицкий.

По его словам, для патрулирования наиболее проблемных участков и пресечения деятельности браконьерских групп на крупных водоемах уже задействован весь имеющийся парк плавсредств главка. В этом году к проведению оперативно-профилактической операции «Путина» планируется привлечь все заинтересованные правоохранительные структуры, общественные объединения и максимально использовать имеющиеся материально-технические ресурсы.

«Перед нами стоит комплексная задача по проверке обоснованности и полноты выдачи и освоения квот на добычу водных биологических ресурсов, законность реализации, прозрачности работы цехов по переработке и хранению в них немаркированной продукции, а также пресечению незаконных рынков сбыта», — отметил Речицкий.

Таким образом, акцент будет сделан на все звенья цепочки — от добычи до реализации водных биоресурсов.

Фото: скрин видео ГУ МВД по РО