В 2025 году донская полиция выявила 22 преступления по вовлечению детей в антиобщественную деятельность

Власти региона усилили борьбу с онлайн-вербовкой несовершеннолетних.

В прошлом году правоохранительные органы региона усилили работу по защите несовершеннолетних. О ее итогах рассказал начальник ГУ МВД России по Ростовской области генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий, отчитываясь перед депутатами Законодательного Собрания о результатах оперативно-служебной деятельности за 2025 год.

В ходе более семи тысяч рейдов и профилактических мероприятий было выявлено 198 детей, находившихся в социально опасном положении. Из них 85 подростков были направлены в учреждения социальной реабилитации с круглосуточным пребыванием, а 113 — в учреждения здравоохранения для получения необходимой помощи.

Параллельно велась активная работа с родителями. В отношении законных представителей составлено свыше девяти тысяч административных протоколов. Основными причинами стали ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию детей, а также случаи причинения им телесных повреждений. Кроме того, по инициативе полиции было выявлено 22 преступления, связанных с вовлечением несовершеннолетних в преступную или антиобщественную деятельность.

«Комплекс принятых мер, включая разъяснительную работу и прямое взаимодействие с подростками, показал свою результативность. Это способствовало снижению количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 22%, а также уменьшению на 4,5% числа правонарушений, жертвами которых они стали», — отметил начальник донского главка.

Однако сохраняются серьезные риски, связанные с онлайн-средой. В интернете продолжаются вербовочные активности, направленные на вовлечение подростков в совершение диверсий, экстремистских и террористических актов. Только в 2025 году правоохранительными органами уже возбуждено 11 уголовных дел по тяжким и особо тяжким составам преступлений, совершенным несовершеннолетними. По двум эпизодам фигуранты на момент задержания не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности.

