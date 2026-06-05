В Ростовской области задержан врач по делу о смерти пациентки после родов

Расследование гибели пациентки в Ростове-на-Дону выявило причастность врача из Новочеркасска.

В Ростовской области задержан врач, которого подозревают в причастности к смерти пациентки после родов. Уголовное дело расследуется по факту причинения смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Как сообщили в региональном следственном управлении СК России, трагедия произошла в одном из медучреждений Ростова-на-Дону — скончалась 27-летняя женщина. В ходе расследования выяснилось, что к смерти пациентки может быть причастен врач из больницы в Новочеркасске.

«Подозреваемого задержали, ему уже предъявили обвинение. Суд по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий», — сообщает региональный Следком.

Сейчас следователи проводят необходимые мероприятия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего, собрать доказательства и дать объективную оценку действиям медицинского персонала.

Ход расследования находится на контроле руководства следственного управления.

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