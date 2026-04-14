Долг по зарплате перед сотрудниками донского предприятия по перевозке сельхозпродукции превысил 6,5 миллионов рублей

На бывшего руководителя компании было заведено уголовное дело.

Бывший руководитель коммерческой структуры в Ростовской области предстанет перед судом по обвинению в невыплате зарплаты 176 сотрудникам.

Расследование уголовного дела, инициированного в отношении экс-директора коммерческой организации, завершено. Ему инкриминируется преступление, квалифицируемое частью 2 статьи 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно — невыплата заработных плат.

В течение июля-октября 2024 года обвиняемый, занимая пост руководителя организации, специализирующейся на грузоперевозках сельхозпродукции, не платил зарплату сотрудникам. В итоге трудовой коллектив недополучил за 4 месяца работы 6,8 миллиона рублей.

Следствие располагает данными о том, что обвиняемый обладал достаточными финансовыми ресурсами для погашения долгов по заработной плате. Тем не менее, он не исполнил свои обязательства, а полученные за отчетный период средства направил на текущие операционные расходы, стремясь сохранить деловые связи с партнерами и обеспечить дальнейшее получение прибыли, говорится в сообщении ведомства.

В ходе расследования уголовного дела бывший руководитель рассчитался с долгами по зарплате, а на его имущество наложен арест с целью обеспечения исполнения судебного решения. На данный момент уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Фото: Ростовский следком