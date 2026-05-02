До 25 мая завезут песок на пляжи Таганрога, где уже проведена акарицидная обработка и дератизация

В Таганроге на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям обсудили подготовку городских пляжей к купальному сезону. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

По её словам, запланирован значительный объём работ, часть из которых уже выполнена. На данный момент проведена акарицидная обработка пляжных территорий и дератизация. В ближайшее время специалисты обследуют и очистят морское дно. Для санитарно-эпидемиологической экспертизы будут взяты пробы воды, заключения должны быть получены до 25 мая.

Также до 25 мая планируется завезти песок на пляжи. С началом купального сезона будет организована ежедневная уборка зон отдыха. Камбулова поставила задачу выполнить все работы по подготовке пляжей качественно и в срок.

Купальный сезон в Таганроге начнётся 1 июня и продлится до 1 сентября. С первого дня на городских пляжах будут дежурить профессиональные спасатели и медицинские работники. Все специалисты прошли подготовку и обеспечены необходимым оборудованием для оказания первой помощи.

