Главная » Новости Таганрога

Дневную атаку БПЛА отразили в Таганроге, Ростове, Новошахтинске и четырех районах Дона

На чтение 1 мин Просмотров 91 Опубликовано

Подробностями отражения атаки вражеских БПЛА днем 5 февраля поделился губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Новости Таганрога

«5 февраля в течение дня продолжилась воздушная атака на Ростовскую область. Дроны перехвачены и уничтожены в Ростове, Таганроге, Новошахтинске, Каменском, Мясниковском, Матвеево-Курганском, Азовском районах», — сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

По данным на 17 часов, информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Данные уточняются.

Напомним, Минобороны РФ проинформировало, что днем 5 февраля над территорией Ростовской области дежурными средствами ПВО уничтожено десять украинских БПЛА самолетного типа. Минувшей ночью налет более трех десятков дронов отражен в 12 городах и районах Дона, включая Таганрог, есть раненый в Батайске и последствия на земле.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

атака БПЛА новости последствия атаки БПЛА Ростовская область Таганрог Юрий Слюсарь
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru