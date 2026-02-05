Дневную атаку БПЛА отразили в Таганроге, Ростове, Новошахтинске и четырех районах Дона

Подробностями отражения атаки вражеских БПЛА днем 5 февраля поделился губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«5 февраля в течение дня продолжилась воздушная атака на Ростовскую область. Дроны перехвачены и уничтожены в Ростове, Таганроге, Новошахтинске, Каменском, Мясниковском, Матвеево-Курганском, Азовском районах», — сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

По данным на 17 часов, информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Данные уточняются.

Напомним, Минобороны РФ проинформировало, что днем 5 февраля над территорией Ростовской области дежурными средствами ПВО уничтожено десять украинских БПЛА самолетного типа. Минувшей ночью налет более трех десятков дронов отражен в 12 городах и районах Дона, включая Таганрог, есть раненый в Батайске и последствия на земле.

