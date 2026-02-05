Главная » Новости Таганрога

Массированная атака БПЛА на Ростовскую область ночью 5 февраля: ранен человек, повреждены автомобили и частный дом

Налет более трех десятков дронов отражен в 12 городах и районах Дона, включая Таганрог.

Около 30 вражеских беспилотников перехвачены и уничтожены минувшей ночью в воздушном пространстве донского регион. Системы ПВО работали в 12 городах и районах Ростовской области. Кроме Ростова-на-Дону, Таганрога, Батайска, Новошахтинска и Азовского района были атакованы Неклиновский, Октябрьский сельский, Каменский, Красносульский, Зерноградский районы, города Каменск-Шахтинский и Шахты. сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«К сожалению, не обошлось без последствий. В Батайске ранен мужчина — водитель грузового автомобиля, поврежденного в результате падения обломков БПЛА. Пострадавший госпитализирован, состояние средней тяжести. По предварительным оценкам медиков, угрозы жизни нет», — уточнил глава региона.

Повреждения в результате массированной ночной атаки получили пять автомобилей, который находились на стоянке агропредприятия в Батайске, а также здание склада. Возгораний нет.

В частном доме в Новошахтинске поврежден фасад и остекление окон. Проживающая в нем семья в составе четырех человек в эвакуации не нуждаются, уточнил губернатор.

«Информация о последствиях налета на Ростовскую область будет уточняться», — подчеркнул Юрий Слюсарь.

Власти напоминают жителям об опасности близко подходить и трогать фрагменты БПЛА. При их обнаружении нужно звонить по телефону экстренных служб 112.

Фото из архива.

