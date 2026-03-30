Более 60 дронов сбито во время воздушной атаки на донской регион, больше всех пострадал Таганрог

Вчера вечером и в ночь на 30 марта во время массированной воздушной атаки более 60 беспилотников были уничтожены в Таганроге и еще в 6 районах Ростовской области: Неклиновском, Азовском, Миллеровском, Чертковском, Матвеево-Курганском, Шолоховском, сообщил донской губернатор Юрий Слюсарь.

Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Таганроге, где, к сожалению, есть погибший и раненые.

«Одна из пострадавших находится в больнице, медики оценивают ее состояние как стабильное, оказывают необходимую помощь. Еще 7 человек пострадали, от госпитализации отказались, медицинская помощь оказана на месте», — уточнил Юрий Слюсарь.

Падение обломков дронов привело к возгораниям жилых домов и автомобилей. Все пожары ликвидированы, жители эвакуированы и получили необходимую помощь. В одном из домов были повреждены газовые трубы, подача газа оперативно перекрыта.

По информации главы Таганрога Светланы Камбуловой, в результате атаки частично разрушены или повреждены 12 многоквартирных и 27 частных домов, а также 10 автомобилей. Повреждения получили три предприятия. В школе № 26 пострадало остекление, поэтому пришкольный лагерь будет организован на базе школы № 27.

Глава Таганрога обратилась к жителям:

«Еще раз обращаю внимание — в случае обнаружения обломков — ни в коем случае не приближаться к ним и немедленно звонить в экстренную службу по номеру 112. Прошу всех соблюдать спокойствие и не поддаваться панике».

Для проведения работ саперами и обеспечения безопасности перекрыта территория у дома № 1 на улице Свободы, а также временно приостановлено трамвайное движение в направлении завода ТНКК им. Бериева.

«Всем пострадавшим будет оказано содействие в устранении последствий. После завершения мероприятий экстренных служб, рабочая группа приступит к обходу поврежденных территорий», — отметила Светлана Камбулова.

Также в селе Николаевка Неклиновского района обломком БПЛА повреждена газовая труба. На месте работают аварийные службы, подача газа остановлена. Погибших и пострадавших в этом населенном пункте нет.

