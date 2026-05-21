Для поездок на Азовское море запускают сезонную электричку из Ростова-на-Дону

За три часа на ней можно будет доехать из донской столицы в Ейск.

С 12 июня возобновляется курсирование сезонного пригородного поезда между Ростовом-на-Дону и Ейском. Электропоезд будет ходить по субботам и воскресеньям до 27 сентября.

Отправление с вокзала Ростов-Пригородный запланировано на 06:45, прибытие в Ейск — в 09:58. Обратно из Ейска поезд отправляется в 17:50 и прибывает в Ростов-на-Дону в 20:38. В пути предусмотрены остановки на станциях Батайск, Орловка-Кубанская, Староминская-Тимашевская и Старощербиновская.

Уточнить актуальное расписание можно на сайтах ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

