Депутаты Таганрога обсуждали проект городского бюджета на думских комиссиях

Уходящая неделя в городской Думе Таганрога была посвящена работе постоянных депутатских комиссий. А главный вопрос, который на них рассматривался — проект бюджета города на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

Всего думских комиссий пять, каждая курирует основные направления жизни города – вопросы бюджетной сферы и местного самоуправления, городского хозяйства и транспорта, архитектуры и градостроительства, социальные вопросы.

На профильных комиссиях рассматриваются проекты решений, которые впоследствии выносятся на официальные заседания Думы, заслушиваются отчеты о реализации муниципальных программ и информация об исполнении поручений депутатов, также на рассмотрение комиссий депутаты выходят с вопросами и проблемами своих избирателей. Это дает возможность анализировать текущую ситуацию в городе, выявлять проблемы и реагировать на них, а также планировать долгосрочные стратегии развития.

«Работа профильных комиссий способствует тому, что депутаты подходят к заседанию Думы максимально подготовленными, – отмечает председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению Алла Колоскова. – Все возникающие вопросы закрыты, проведены необходимые корректировки, а значит, обсуждение на заседании проходит более конструктивно и результативно. Это экономит время и ресурсы, позволяя полностью сосредоточиться на важных вопросах».

Главным вопросом, поднимавшимся на заседаниях всех комиссий на этой неделе, стало рассмотрение проекта бюджета города на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. В рамках своего профиля каждая из комиссий акцентировала внимание на планирование расходов в той или иной части бюджета. Так, депутаты, входящие в состав социальной комиссии, обратили внимание на расходы, предусмотренные на ремонт коммунальных сетей и подготовку социальных учреждений к зиме, а также на организацию проезда учащихся к образовательным учреждениям города. А комиссия по местному самоуправлению подчеркнула необходимость учета затрат на информационную безопасность и работу системы «Безопасный город».

Все профильные комиссии тщательно рассматривают проекты решений, которые впоследствии выносятся на официальные заседания городской Думы. При этом они не просто формируют повестку заседаний, но и становятся важным инструментом для обеспечения прозрачности и эффективности в реализации муниципальных программ.

«Сейчас на повестке дня всех думских комиссий – главный финансовый документ города. Без детальной проработки, тщательного изучения и анализа, подходить к рассмотрению такого важного проекта невозможно. На комиссиях у депутатов есть возможность не только задать вопросы о порядке формирования доходной и расходной части бюджета, но и обсудить ключевые параметры документа, который будет определять жизнь города в 2026 году, – подчеркнул председатель городской Думы Роман Корякин.

Фото dumataganroga.ru