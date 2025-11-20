Четыре картины из фондов музея Таганрога уезжают на выставку в Москву

Таганрогский художественный музей примет участие в выставочном проекте Академии акварели и изящных искусств С. Андрияки в Москве.

Масштабная ретроспективная выставка, посвященная 100-летию советского художника Владимира Стожарова, начнёт работу 12 декабря в Музейно-выставочном комплексе Академии.

Из своей богатой коллекции ТХМ отправит на выставку четыре картины этого признанного мастера пейзажа: «Новгород. Успение из села Курицко 1595 г.» (1970 г.), «Село Большая Пысса» (1964 г.), «Псков. Звонница» (1969 г.) и «Натюрморт с рябиной» (1967 г.).

«Стожаров любил писать умиротворенные сельские и деревенские пейзажи, любовно запечатлевая природу, церкви и дома. В этих картинах художник сумел передать свою любовь к нашей земле», — рассказали в музее.

На сегодняшний день произведения мастера хранятся более чем в шестидесяти музеях страны, а его лучшие работы по праву занимают места в Государственном Русском музее и Третьяковской галерее.

Фото: ТХМ