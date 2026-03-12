Чета таганрожцев Сосновских отметила бриллиантовую свадьбу

В Таганроге отпраздновали редкий и трогательный семейный юбилей: Николай и Валентина Сосновские отметили 60‑летие совместной жизни — бриллиантовую свадьбу.

Пара, ставшая примером крепкой и любящей семьи для родных и близких, связала свои судьбы шесть десятилетий назад. За эти годы они прошли вместе через множество событий, разделили радости и трудности.

Торжественное поздравление прошло при участии сотрудников городского отдела ЗАГС. Представители учреждения вручили супругам памятные подарки и официальные поздравления, подчеркнув, что столь долгий и счастливый брак — настоящий подвиг любви и взаимопонимания.

«Ваша семья — образец верности и преданности. 60 лет рука об руку — это не просто цифра, а история, наполненная теплом, заботой и уважением друг к другу», — отметили в ЗАГСе.

Николай и Валентина Сосновских поделились с гостями секретом своего семейного счастья: по их словам, основа долгих и гармоничных отношений — умение слушать и слышать друг друга, прощать, поддерживать в любой ситуации и, конечно, сохранять чувство юмора даже в непростые моменты.

Этот день стал не только семейным праздником, но и вдохновляющим событием для всех, кто верит в силу настоящей любви и семейных ценностей. Супругам пожелали, чтобы их союз оставался таким же сияющим, как бриллиант.

Фото: страница Вконтакте отдела ЗАГС Ростовской области.

