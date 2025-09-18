Через MAX можно отключить Интернет: очередной фейк о национальном мессенджере

В Сети распространяются слухи о том, что МАХ — это не просто мессенджер, а инструмент для полного контроля информационного пространства со стороны властей.

Утверждается, что в случае обострения социальной ситуации через МАХ можно будет ограничить или полностью отключить доступ к Интернету или отдельным его сегментам, превратив мессенджер в закрытую сеть, управляемую Кремлем. «Южная служба новостей» решила разобраться в этом мифе.

На самом деле появление национального мессенджера направлено на то, чтобы россияне могли самостоятельно управлять своими цифровыми данными и ресурсами. Это вовсе не означает, что страна будет полностью изолирована от Сети.

В последние годы наблюдается глобальная тенденция к развитию национальных цифровых платформ. В России успешно функционируют отечественные сервисы: поисковая система Яндекс, соцсети ВКонтакте и Одноклассники, видеохостинги VK Клипы и Rutube. Однако иностранные мессенджеры остаются популярными среди пользователей, не смотря на то, что они систематически нарушают законодательство РФ и распространяют противоправную или недостоверную информацию.

Особое внимание вызывает Telegram, который в полном объеме не выполняет свои обязанности владельца, предусмотренные федеральным законом РФ. Telegram неоднократно игнорировал такие требования, как установка счетчиков посещаемости, публикация контактной информации, мониторинг противоправного контента.

«За последние три года, согласно результатам проверок, в мессенджере удалялось в среднем всего около 10% информации. В 2025 году этот показатель снизился до 1,4%. Из-за несоблюдения законодательных требований с 2023 по 2025 годы в отношении Telegram было возбуждено 11 административных дел», — пишет ЮСН.

В связи с этим национальный мессенджер МАХ, который набрал уже свыше 35 млн пользователей, рассматривается как естественная и необходимая мера для обеспечения жителей страны безопасными цифровыми коммуникациями. Это означает, что россиян не «отключат от Интернета», а, наоборот, создадут условия для развития отечественных сервисов и защитят от онлайн-угроз.

Фото: страница Max в социальной сети «Вконтакте»